Пресконференция на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков” – Сливен на 5 юни 2019 г.

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 24 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 11

Пресконференция на РИМ „Д-р Симеон Табаков” – Сливен

Дата: 5 юни 2019 г.

Час: 10.00 ч.

Място: Сградата на РИМ - Сливен

Тема: Приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка” - традиционни залъгалки, броилки, детски игри и играчки от Сливенско”, осъществен с финансовата помощ на Министерството на културата

Представяне 15 минутен филм – дейност от проекта

Участват: екипа, работил по проекта