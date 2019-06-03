Криминална хроника Ямбол - 03.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Служители от РУ - Ямбол разследват кражба на мъжка чанта с пари, лични документи и вещи. На 2 юни, към 13:15 ч. в полицията е постъпил сигнал от 53-годишен жител на града, установил липсата на чантата от офиса си. Размерът на нанесената щета е в процес на установяване. Извършен е оглед на местопроишествието. Разследването продължава.