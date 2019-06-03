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Криминална хроника Ямбол - 03.06.2019 г.

03 юни 2019 21:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Служители от РУ - Ямбол разследват кражба на мъжка чанта с пари, лични документи и вещи. На 2 юни, към 13:15 ч. в полицията е постъпил сигнал от 53-годишен жител на града, установил липсата на чантата от офиса си. Размерът на нанесената щета е в процес на установяване. Извършен е оглед на местопроишествието. Разследването продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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