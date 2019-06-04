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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.06.2019
339 08.4.2019 сервитьор, Несебър средно
340 08.4.2019 перач, Несебър средно
341 08.4.2019 камериерка, Несебър средно
342 08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше
355 10.4.2019 готвач средно
359 10.4.2019 шлосер-монтьор средно
360 10.4.2019 кранист средно
362 10.4.2019 фрезист средно
364 10.4.2019 ел.монтьор средно
365 10.4.2019 заварчик средно+правоспособност
367 10.4.2019 стругар средно
388 16.4.2019 общ работник строителството начално,основно
389 16.4.2019 монтажник метални конструкции средно
390 16.4.2019 заварчик средно+ правоспособност
444 08.5.2019 оперативен счетоводител висше
445 08.5.2019 леяр основно,средно
446 08.5.2019 продавач-консултант средно
447 08.5.2019 работник поддръжка средно
448 08.5.2019 шивач средно
452 08.5.2019 помощник готвач средно
456 09.5.2019 машинен оператор средно
457 09.5.2019 водач ссм основно+ правоспособност
461 13.5.2019 стругаро-фрезист средно
462 13.5.2019 шлосеро-заварчик срредно+правоспособност за заварчик
463 13.5.2019 спасител плаж - Златни Пясъци средн+правоспособност за спасител
464 13.5.2019 спасител басейн -Златни пясъци средн+правоспособност за спасител
465 13.5.2019 машинен оператор, пералня средно,основно
466 13.5.2019 камериер/ка -Златни пясъци средно,основно
467 13.5.2019 пиколо-Златни пясъци средно
468 13.5.2019 администратор хотел -Златни пясъци средно,висше
473 15.5.2019 шофьор на автобус средно+кат.Д+ украински език
476 16.5.2019 сервитьор -Свети Влас средно
481 20.5.2019 счетоводител оперативен средно,висше-икономическо
483 20.5.2019 камериерка средно, основно
485 20.5.2019 администратор хотел средно
486 20.5.2019 готвач средно
487 20.5.2019 работник кухня средно, основно
488 20.5.2019 машинен оператор шиене средно
489 21.5.2019 чистач/хигиенист средно,основно
490 21.5.2019 оператор решещи машини средно
491 21.5.2019 социален работник висше
492 21.5.2019 стругар средно,основно
493 21.5.2019 електрозаварчик средно,основно+правоспособност
495 22.5.2019 общ работник основно
496 22.5.2019 кофражист средно,основно
497 23.5.2019 обслужващ бензиностанция средно
498 23.5.2019 касиер средно
499 23.5.2019 управител висше
503 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
504 27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
505 27.5.2019 общ работник перално стопанство, Варна средно
506 27.5.2019 работник кухня, Варна средно
507 27.5.2019 гладач средно
512 28.5.2019 сервитьор, Приморско средно
513 28.5.2019 барман, Приморорско средно
514 28.5.2019 камериерки, Приморско средно
515 28.5.2019 админстратор на хотел, Приморско средно
517 29.5.2019 водач, мотокар средно,основно
518 29.5.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. ДЕ
524 03.6.2019 монтажник кабелни инсталаци основно
525 03.6.2019 сервитьор, Св. Влас средно
526 03.6.2019 помощник готвач, Св. Влас средно
527 03.6.2019 барман, Св. Влас средно
528 03.6.2019 мияч съдове, Св. Влас средно
529 03.6.2019 камериерки, Св. Влас средно
530 03.6.2019 администратор хотел, Св. Влас средно
533 03.6.2019 сервитьор средно
534 03.6.2019 работник кухня средно
535 03.6.2019 транжорист средно
536 03.6.2019 работник месни изделия средно
537 03.6.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно
539 04.6.2019 специалист/тракторист/ средно
540 04.6.2019 обслужващ работник промишлно производство средно