Заловиха дрогиран 24-годишен да шофира в Сливен

Наблюдател.БГ преди 21 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 16

Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски екип в град Сливен.

На 04 юни, в 20,20 часа, е спрян за проверка лек автомобил „Смарт“, управляван от 24-годишния Т.Я. от град Сливен. При проверката се установява, че Т.Я. е употребил наркотични вещества-канабис. По случая е образувано бързо производство.