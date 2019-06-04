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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха дрогиран 24-годишен да шофира в Сливен

04 юни 2019 10:33, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 21 минути, брой четения: 16
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Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски екип в град Сливен.

На 04 юни, в 20,20 часа, е спрян за проверка лек автомобил „Смарт“, управляван от 24-годишния Т.Я. от град Сливен. При проверката се установява, че Т.Я. е употребил наркотични вещества-канабис. По случая е образувано бързо производство.

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