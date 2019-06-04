Бойко Борисов се срещна със Силвестър Сталоун в МС

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

Премиерът Бойко Борисов се срещна с известния актьор Силвестър Сталоун в Министерски съвет. Това става ясно от видео, публикувано в социалната мрежа Facebook.

Сталоун е в България за нова филмова продукция в кино център Бояна.

"Искам да ти благодаря за добрите думи в България, които споделяш в Интернет", се обърна Борисов към Сталоун.

Холивудската звезда не пропусна отново да похвали страната ни: "Нещо, което в Америка отнема 2 месеца, тук го правят за 2 седмици", изтъкна актьорът.

Министър-председателят показа на Сталоун тяхна снимка от преди години, когато той пак беше у нас и двамата разговаряха.

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