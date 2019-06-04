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Криминална хроника Сливен - 04.06.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 03.06.2019 г. до 08:00 часа на 04.06.2019 г.
Сливен: В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на МПС с прекратена регистрация. На 3 юни в село Селиминово е спрян за проверка лек автомобил „Опел Вектра“, управляван от 24-годишния А.Д. от ямболското село Генерал Инзово. При проверката полицейските служители установяват, че регистрацията на автомобила е прекратена служебно, поради изтекъл срок за пререгистрация. Водачът е придобил автомобила с договор от месец януари тази година и не е извършил пререгистрация в законноустановения срок.
Пътна полиция напомня, че след закупуване на МПС, законовия срок за регистрация на автомобила от новия собственик е 1 месец, съгласно чл. 143, ал. 15 от ЗДвП. Ако в този срок не се извърши пререгистрация, след 2 месеца тя се прекратява служебно и собственикът носи наказателна отговорност по чл. 345, ал.2 от НК.
Водач на МПС, употребил наркотици, е установен от полицейски екип в град Сливен. На 04 юни, в 20:20 часа, е спрян за проверка лек автомобил „Смарт“, управляван от 24-годишния Т.Я. от град Сливен. При проверката се установява, че Т.Я. е употребил наркотични вещества-канабис. По случая е образувано бързо производство.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков