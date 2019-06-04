7 юни- Годишен концерт на детско-юношески фолклорен ансамбъл "Тракийче" и модерен балет "Грация"

Наблюдател.БГ преди 41 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 26

На 7 юни от 18,30 часа в зала "Сливен" ще се състои годишен концерт на детско-юношески фолклорен ансамбъл "Тракийче" и модерен балет "Грация".

Входът е 5 лева.

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