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7 юни- Годишен концерт на детско-юношески фолклорен ансамбъл "Тракийче" и модерен балет "Грация"

04 юни 2019 11:01, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 41 минути, брой четения: 26
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На 7 юни от 18,30 часа в зала "Сливен" ще се състои годишен концерт на детско-юношески фолклорен ансамбъл "Тракийче" и модерен балет "Грация".

Входът е 5 лева.

 

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