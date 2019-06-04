Удължиха ремонта на лифта в Сливен до 10 юни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 28

Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила“ няма да работи до 10 юни 2019 година. Причината е извършване на пролетно-лятна профилактика. Това става ясно от сайта на „Пътнически превози“.

По-рано бе съобщено, че профилактиката ще продължи до 5 юни.