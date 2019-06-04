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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Удължиха ремонта на лифта в Сливен до 10 юни

04 юни 2019 14:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 28
Лифт Сливен

Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила“ няма да работи до 10 юни 2019 година. Причината е извършване на пролетно-лятна профилактика. Това става ясно от сайта на „Пътнически превози“.

По-рано бе съобщено, че профилактиката ще продължи до 5 юни.

Снимка: Интернет

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