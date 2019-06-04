Автобус помете пет коли на кръстовище в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 31

Автобус от градския транспорт в София помете пет автомобила, чакащи на светофар на булевард "Дойран".

По първоначална информация при инцидента няма пострадали.

Катастрофата а автобуса, движещ се по линия 204, станала около 14:30 ч., съобщи NOVA.

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