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Автобус помете пет коли на кръстовище в София

04 юни 2019 15:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 31
...

Автобус от градския транспорт в София помете пет автомобила, чакащи на светофар на булевард "Дойран".

По първоначална информация при инцидента няма пострадали.

Катастрофата а автобуса, движещ се по линия 204, станала около 14:30 ч., съобщи NOVA.

Източник: nova.bg

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