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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лифтът в Сливен няма да работи до 10 юни

04 юни 2019 16:06, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 8 минути, брой четения: 10
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Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила“ няма да работи до 10 юни 2019 година. Причината е извършване на пролетно-лятна профилактика. Това става ясно от сайта на „Пътнически превози“.

 

По-рано бе съобщено, че профилактиката ще продължи до 5 юни.

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