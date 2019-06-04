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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Важно съобщение от ТЕЦ-Сливен

04 юни 2019 16:16, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 45 минути, брой четения: 53
ТЕЦ-Сливен

Във връзка с провеждането на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град от 03.06.2019 г. до 16.06.2019г.,съобщават от Топлофикация-Сливен. За Централна градска част ремонтът ще продължи до 03.07.2019г.

 

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство.

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