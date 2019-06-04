В ОЧАКВАНЕ НА ВАКАНЦИЯТА!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 44 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 13

Петокласници от СУ "Йордан Йовков" - Сливен взеха участие във финалния етап на състезанието „Ваканция здравей! Да играем безопасно!”, организирано по проект „Работа на полицията в училищата”. С голямо желание и много настроение се включиха в разнообразните игри, свързани с полицейската работа; демонстрираха сериозни умения за майсторско управление на тротинетка и съобразяване с пътната сигнализация. След състезанието много емоции предизвикаха демонстрираните полицейски техники за обезвреждане на нарушители и особено възможността учениците да „поемат” управлението на истински полицейски мотор или автомобил. Накрая всички участници обещаха на организаторите и на себе си, че ще имат едно много щастливо и безопасно лято.

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