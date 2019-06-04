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Вижте какво заяви кметът на Сливен в рамките на кампанията "Директно от общините"

04 юни 2019 20:46, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 41
Кметът на Сливен Стефан Радев

В рамките на кампанията "Директно от общините" по България Он Еър говори кметът на Сливен.

 

Видео на:

 

https://www.bgonair.bg/direktno/2019-06-04/iskat-po-tezhki-nakazaniya-za-nasilnitsite-nad-zhivotni

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