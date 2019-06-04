Вижте какво заяви кметът на Сливен в рамките на кампанията "Директно от общините"

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

В рамките на кампанията "Директно от общините" по България Он Еър говори кметът на Сливен.

Видео на:

https://www.bgonair.bg/direktno/2019-06-04/iskat-po-tezhki-nakazaniya-za-nasilnitsite-nad-zhivotni