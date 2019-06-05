Прекъсване на водоподаването в част от кв. Дружба

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05. 06. 2019 г. (сряда) до 12. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Дружба" - в района на блокове 40, 9, 10 и 11

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.