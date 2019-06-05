Заловиха пиян шофьор в село Сотиря

Наблюдател.БГ преди 32 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 27

Водач с алкохол над 1,2 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 5 юни, около 00,10 часа, в село Сотиря е спрян за проверка лек автомобил

„Фиат Марея“, управляван от 27-годишния С.С. от същото село. При проверката се установява, че С.С. управлява с концентрация на алкохол 1,45 промила. По случая е образувано бързо производство.