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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха пиян шофьор в село Сотиря

05 юни 2019 09:54, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 32 минути, брой четения: 27
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Водач с алкохол над 1,2 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 5 юни, около 00,10 часа, в село Сотиря е спрян за проверка лек автомобил

„Фиат Марея“, управляван от 27-годишния С.С. от същото село. При проверката се установява, че С.С. управлява с концентрация на алкохол 1,45 промила. По случая е образувано бързо производство.

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