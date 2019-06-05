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Пожарникари отстраниха паднало дърво на пътя между селата Коньово и Съдиево

05 юни 2019 09:56, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 30 минути, брой четения: 18
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Екип на РСПБЗН-Нова Загора е оказал техническа помощ при отстраняване на паднало дърво. Инцидентът е станал на 4 юни, около 21,00 часа, на пътя между селата Коньово и Съдиево.

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