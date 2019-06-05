Прекъсване на водоподаването в района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05. 06. 2019 г. (сряда) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.