10 юни-Публична лекция на тема: „Началото на художествения живот в Сливен от края на ХIХ до средата на ХХ век

На 10 юни в Библиотека "Зора" ще се състои публична лекция на доц. Красимир Добрев на тема: „Началото на художествения живот в Сливен от края на ХIХ до средата на ХХ век, свързано със Сливенска държавна мъжка гимназия „Добри Чинтулов”, Сливенска девическа гимназия „Царица Елеонара” и Народно читалище „Зора”. Начало: 17.30 часа.

КРАСИМИР ДОБРЕВ

Роден на 4 август 1962 г. в Сливен. Завършва живопис в НХА, София /1988/ в класа на проф. Петър Михайлов. Доцент по цветен етюд в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив. Член-основател на артгрупа „ДИСКО ‘95” (1995-1999).

По-важни самостоятелни изложби: „Клишета” в Народен театър “Иван Вазов” /2001/, „Автомивка” “XXL - Gallery”, София /2002/, „Живописта е стара баба” в „Аrt Alley Gallery”, София /2005/, „Любителска авиация - тормоз за чужденци”, Национална художествена галерия,София /2008/, „... SH” в галерия „Аросита”, София /2009/, „Изказвания към себе си” в ХГ - Сливен /2009/, „Изказвания към себе си”, зложбени зали „Рафаил Михайлов” 1, В. Търново /2009/, „Стокхолмски синдром” галерия „Аросита”, София /2011/, „В проекция на второто измерение независимо дали се движи или не”, галерия „ОзОNe”, Белград /2012/, „Имплозия” -в памет на Кольо Карамфилов, галерия „Йордан Кювлиев”, Сливен /2014/.

По-важни групови изложби: „Къч”, Летен Театрален Университет - Сливен /1993/, „ПРОЕКТ ДИСКО-ЛУВЪР” с група „ДИСКО ‘95” НХГ/1998/, „Нарцис” с група “ДИСКО’95”, Баня “Старинна”, Пловдив /1999/, Първо международно биенале за съвременно изкуство - „Аурата на местата и предметите”, Шумен /2004/, „donumenta” - republic of bulgaria 2005” - Регенсбург, Германия /2005/, „Съвременно изкуство от България”- галерия „Сърбия”, Ниш, Сърбия /2006/, „plastic/conceptual” - съвременно българско изкуство, галерия „Test” - Варшава, Вроцлав - Полша, Утрехт - Холандия, Виена - Австрия, Прага - Чехия, Братислава -Словакия,Трир - Германия /2006-2007/, Актуална сцена - Съвременно българско изкуство, „Лудвиг музеум” - Кобленц, Германия/2008/, Галерия „Арена” - „Съвременно българско изкуство” - Вестфосен, Норвегия /2008/, „За виното и не само” - изложбен център „Манеж” - Москва /2009/, Обща художествена изложба „Сценография - 2010”/2010/ „Оптимизъм”, проект на Якоб Рачек - Баня „Старинна” - Сдружение „Изкуство днес”, Център за съвременно изкуство, гр. Пловдив /2010/, „Pergament Srbija” - международен пленер Ртань,Сърбия /2010/, СГХГ, „Група ХХL „Реминисценции от 90-те”, София/2010/ „Места + субекти” - Пърформънс Арт Фестивал Баня „Старинна” - проект на Якоб Рачек - Сдружение „Изкуство днес”, Център за съвременно изкуство”, гр. Пловдив /2011/, „Pergament Srbija” - Галерия „Collegium Artisticum” - Сараево,Босна и Херцеговина /2011/. „Pergament Koncertina” - 56-ти Международен панаир на книгата, Белград, Сърбия /2011/. Второ международно биенале на изкуствата, Измир, Турция /2013/. 31-ви Фестивал за алтернативен филм и видео „Alternative Film/Video’2013” Белград, Сърбия /2013, „Experiments in Cinema v9.72 festival screens in ABQ”, Фестивал на експерименталното кино v9.72, Албакърки, Ню Мексико, САЩ /2014/, „Втори международен салон на графиката Кралево”, Сърбия /2014/, Фондация ,,Джорджо Чини” представя 148 съвременни български художници в експозиция Imago Mundi, организирана от Фондация „Бенетон”, съвместно участие с 56-ото Биенале във Венеция и Венецианския филмов фестивал, /2015/, Венеция, Италия, Автономен университет „Бенито Хуарес”, Оахака-Мексико, „Хуан Рулфо в книгите на художници”, Оахака де Хуарес, Мексико /2015/, Български културен институт в Париж, „Звук и цвят”, изложба живопис от колекцията на Дарик радио, Париж /2018/.

Награди (селекция): Носител на наградите - на списание „ИЗКУСТВО / ART IN BULGARIA” в категория за „Най-добър млад автор” /1995/, награда „Сирак Скитник” /1999 и 2001/, национална награда „Христо Г. Данов” в категория „Издание за деца” /2004/, Първа награда за живопис от конкурса за съвременно българско изкуство на М – Tel за 2005 година, номинация от СБХ за наградата на Община Сливен за литература и изкуство „Добри Чинтулов” /2008/, номинация от СБХ за наградата на Община Сливен за литература и изкуство „Добри Чинтулов” за 2009 г., награда за ироничен филм „Иван Кальевич - Ivan Kaljević Prize” от 31-ви Фестивал за Алтернативен филм и видео Alternative Film/Video’2013, Белград, Сърбия /2013/.