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Превоз на едрогабаритна военна техника ще затрудни движението по основни пътища на територията на шест области, включително Сливенска

05 юни 2019 12:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 11
снимка: БГНЕС

Превоз на едрогабаритна военна техника ще затрудни движението по основни пътища на територията на шест области - Хасково, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград и Русе, съобщават от МВР.

 

Трафикът ще е възпрепятстван на 5 и 6 юни. Поради провеждане на военни учения от 9.00 часа днес от ГКПП "Капитан Петко войвода" поема колона, която ще се придвижи до полигона в Ново село. На 6 юни пък от 9.30 часа четири колони с едрогабаритна техника ще се придвижват от ГКПП "Капитан Петко войвода" по маршрут - гр. Тополовград-гр. Елхово-с. Тенево, където е предвидено време за презареждане и престой. След това колоните ще продължат по маршрут с. Тенево-с. Зимница-п. в. "Петолъчката"-с. Мокрен-гр. Котел-гр. Омуртаг-гр. Разград-полигон "Николово"-ГКПП "Русе".

 

От Пътна полиция призовават шофьорите, които ще пътуват по тези направления, да изберат алтернативни маршрути или часове на придвижване./нюз.бг

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