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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Превоз на едрогабаритна военна техника ще затрудни движението по основни пътища на територията на шест области, включително Сливенска
Превоз на едрогабаритна военна техника ще затрудни движението по основни пътища на територията на шест области - Хасково, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград и Русе, съобщават от МВР.
Трафикът ще е възпрепятстван на 5 и 6 юни. Поради провеждане на военни учения от 9.00 часа днес от ГКПП "Капитан Петко войвода" поема колона, която ще се придвижи до полигона в Ново село. На 6 юни пък от 9.30 часа четири колони с едрогабаритна техника ще се придвижват от ГКПП "Капитан Петко войвода" по маршрут - гр. Тополовград-гр. Елхово-с. Тенево, където е предвидено време за презареждане и престой. След това колоните ще продължат по маршрут с. Тенево-с. Зимница-п. в. "Петолъчката"-с. Мокрен-гр. Котел-гр. Омуртаг-гр. Разград-полигон "Николово"-ГКПП "Русе".
От Пътна полиция призовават шофьорите, които ще пътуват по тези направления, да изберат алтернативни маршрути или часове на придвижване./нюз.бг