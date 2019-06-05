На магистрала "Тракия" се обърна ТИР, затрудни движението в посока Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 15

Заради обърнат тир временно се ограничава движението в активната и аварийната лента при 27 км на АМ "Тракия" в посока Бургас, съобщават от АПИ. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от "Пътна полиция".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.