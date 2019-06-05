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Движението в Сливенско днес и утре ще е затруднено заради транспорт на военна техника
Превоз на едрогабаритна военна техника ще затрудни днес и утре движението по основни пътища на територията на шест области в страната – Хасково, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград и Русе. Това съобщават от МВР. Поради провеждане на военни учения, в 9:00 часа тази сутрин от ГКПП „Капитан Петко войвода“ пое колона, която се придвижва към полигона в Ново село.
На 6 юни пък от 9:30 часа четири колони с едрогабаритна техника ще се придвижват от ГКПП „Капитан Петко войвода“ по маршрут: Тополовград – Елхово – с. Тенево, където е предвидено време за презареждане и престой. След това колоните ще продължат по маршрут с. Тенево – с. Зимница – п. в. „Петолъчката“ – с. Мокрен – Котел-Омуртаг-Разград – полигон „Николово“ – ГКПП „Русе“.
От Пътна полиция призовават шофьорите, които ще пътуват по тези направления, да изберат алтернативни маршрути или часове на придвижване.
Снимка: Станимир Петков