Движението в Сливенско днес и утре ще е затруднено заради транспорт на военна техника

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

Превоз на едрогабаритна военна техника ще затрудни днес и утре движението по основни пътища на територията на шест области в страната – Хасково, Ямбол, Сливен, Търговище, Разград и Русе. Това съобщават от МВР. Поради провеждане на военни учения, в 9:00 часа тази сутрин от ГКПП „Капитан Петко войвода“ пое колона, която се придвижва към полигона в Ново село.

На 6 юни пък от 9:30 часа четири колони с едрогабаритна техника ще се придвижват от ГКПП „Капитан Петко войвода“ по маршрут: Тополовград – Елхово – с. Тенево, където е предвидено време за презареждане и престой. След това колоните ще продължат по маршрут с. Тенево – с. Зимница – п. в. „Петолъчката“ – с. Мокрен – Котел-Омуртаг-Разград – полигон „Николово“ – ГКПП „Русе“.

От Пътна полиция призовават шофьорите, които ще пътуват по тези направления, да изберат алтернативни маршрути или часове на придвижване.