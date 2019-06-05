В РИМ - Сливен се проведе пресконференция по повод приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка”

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 19 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 4

Днес, 5 юни 2019 г., в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се проведе заключителна пресконференция по повод приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка” - традиционни залъгалки, броилки, детски игри и играчки от Сливенско”, осъществен с финансовата помощ на Министерството на културата.

Пред журналисти беше представен сборника и филма „Сечи, сечи месечинка”, който може да гледате на следния линк:

https://www.vbox7.com/play:0bad6e8bb9

Снимки