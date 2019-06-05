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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Масов бой между роми в Пловдив

05 юни 2019 16:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 22
Полицейски автомобил

За масов бой между роми в Пловдив, съобщава TrafficNews.

20 души от известната в района фамилия Маджарски нападнала Николай Асенов - Шаката.

Асенов има 13 присъди, като последната от тях е за изнасилване.

Имало е брадви, ножове и стрелба с газови пистолети.

На място вече има полиция.

Източник: БГНЕС
Снимка: Станимир Петков

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