Масов бой между роми в Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 22

За масов бой между роми в Пловдив, съобщава TrafficNews.

20 души от известната в района фамилия Маджарски нападнала Николай Асенов - Шаката.

Асенов има 13 присъди, като последната от тях е за изнасилване.

Имало е брадви, ножове и стрелба с газови пистолети.

На място вече има полиция.