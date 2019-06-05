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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дискусия със зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов в Сливен

05 юни 2019 16:00, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 31
Дискусия със зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов в Сливен

Младежки дом-Сливен организира среща-дискусия със зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов. Срещата ще се проведе на 12.06.2019г. от 11:00ч в зала "Май".

На събитието ще се дискутира новата стратегия за младежта, както и младежки въпроси от местно значение.

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