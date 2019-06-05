Дискусия със зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов в Сливен

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Младежки дом-Сливен организира среща-дискусия със зам.-министъра на младежта и спорта Николай Павлов. Срещата ще се проведе на 12.06.2019г. от 11:00ч в зала "Май".

На събитието ще се дискутира новата стратегия за младежта, както и младежки въпроси от местно значение.