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Задържаха мъжа от Ямбол, прегазил куче

05 юни 2019 18:17, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 40
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В РУ-Ямбол е задържан 53-годишен жител на града. Днес, Районна прокуратура- Ямбол е образувала преписка за извършено престъпление по чл. 325б от НК и е разпоредила извършване на проверка по случая. В резултат на проведените незабавни полицейски дествия е установен и задържан за срок до 24 часа мъжът, който на 3 юни, управлявайки автомобила си, е нанесъл увреждане на куче. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата. /Радио999

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