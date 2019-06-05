Задържаха мъжа от Ямбол, прегазил куче

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

В РУ-Ямбол е задържан 53-годишен жител на града. Днес, Районна прокуратура- Ямбол е образувала преписка за извършено престъпление по чл. 325б от НК и е разпоредила извършване на проверка по случая. В резултат на проведените незабавни полицейски дествия е установен и задържан за срок до 24 часа мъжът, който на 3 юни, управлявайки автомобила си, е нанесъл увреждане на куче. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата. /Радио999