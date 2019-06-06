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В РИМ - Сливен се проведе пресконференция по повод приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка”

06 юни 2019 10:15, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 34 минути, брой четения: 17
В РИМ - Сливен се проведе пресконференция по повод приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка”

На 5 юни 2019 г., в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен се проведе заключителна пресконференция по повод приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка” - традиционни залъгалки, броилки, детски игри и играчки от Сливенско”, осъществен с финансовата помощ на Министерството на културата.

 

Пред журналисти беше представен сборника и филма „Сечи, сечи месечинка”, който може да гледате на следния линк:

 

https://www.vbox7.com/play:0bad6e8bb9

Снимки

В РИМ - Сливен се проведе пресконференция по повод приключване проект „Отпечатване сборник „Сечи, сечи месечинка”
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