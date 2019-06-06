Загинаха 49 птици при пожар в местността "Каменка"

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

Два екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в къща, в местността „Каменка“, собственост на 77-годишен мъж. Собственикът е отоплявал новоизлюпени пилета с нагревателна лампа, която е била поставена близо до горими материали. Пожарът е унищожил 50кв.м. покривна конструкция, 100кв.м. навес, 4 кубика дърва за огрев, бяла техника, мебели, 49 птици и 1 тон фураж. Спасена е сградата.