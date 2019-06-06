Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 9 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 16

Поради извършване на авариен ремонт на 06. 06. 2019 г. (четвъртък) до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул. ""Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня" в Сливен.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.