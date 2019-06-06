Криминална хроника Ямбол - 06.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 22

Пътнотранспортни произшествия:

Днес, към 06:30ч. от тел. 112 в оперативна дежурна част на ОМВР- Ямбол е постъпил сигнал, че на път I- 6, на около километър след село Лозенец е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие. На място полицейските служители установили, че лек автомобил „Фолксваген-Шаран“ с ямболска регистрация, управляван от 48-годишен мъж, при движение в посока Бургас е напуснал пътното платно и се е преобърнал в крайпътната канавка. При инцидента на място е починала 38-годишна жена, пътник в автомобила. Водачът и другия пътник в автомобила са без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. На местопроизшествието са извършени процесуално следствени действия, образувано е досъдебно производство.

Служители от РУ-Стралджа разследват кражба от лек автомобил. Вчера в полицията е постъпил сигнал от жител на село Леярово, че за времето от 01 до 05 юни от лек автомобил, паркиран на околовръстния път на село Каменец, след взлом на стъкло е извършена кражба на панел за СД, акумулатор и 4 джанти с гуми. По случая е образувано досъдебно производство.