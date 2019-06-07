Мъж от Сливен загина в катастрофа на АМ „Тракия“

Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 12

На 06.06.2019 г. в 11:52 ч. от тел. 112 в ОДЧ при ОДМВР- Ямбол е получен сигнал за възникнала катастрофа със загинал на АМ „Тракия“ км. 298 посока гр. Бургас. На място е установено, че товарен автомобил „Фиат Дукато“ със сливенска регистрация, напуска пътното платно, като се преобръща извън платното за движение. Автомобила е управляван от правоспособнен водач, от гр. Сливен на 46 години. По първоначални данни, вероятно на водача да му е прилошало по здравословни причини и вследствие на несъобразена скорост е загубил контрол над товарния автомобил. Същият е починал на място.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано е ДП по описа на РУ – Стралджа. За случая е запознат дежурния прокурор от ЯОП.