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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възрастна пешеходка е с фрактура след пътно произшествие

07 юни 2019 10:35, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 8
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На 6 юни в 16,25 часа на бул.“Илинденско въстание“ в град Сливен е възникнало пътно произшествие с пострадал. 51-годишен мъж от град Сливен при управление на велосипед с двигател, блъска 64-годишна жена, пресичаща пътното платно. От произшествието е пострадала пешеходката. Тя е откарана в МБАЛ-Сливен с фрактура на дясна раменна става, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

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