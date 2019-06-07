Възрастна пешеходка е с фрактура след пътно произшествие

Наблюдател.БГ преди 13 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 8

На 6 юни в 16,25 часа на бул.“Илинденско въстание“ в град Сливен е възникнало пътно произшествие с пострадал. 51-годишен мъж от град Сливен при управление на велосипед с двигател, блъска 64-годишна жена, пресичаща пътното платно. От произшествието е пострадала пешеходката. Тя е откарана в МБАЛ-Сливен с фрактура на дясна раменна става, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.