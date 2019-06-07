Военно окръжие – Сливен обявява 9 вакантни длъжности за сержанти/старшини във военните оркестри на видовете въоръжени сили

Обяви за работа – Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за сержанти/старшини във военните оркестри на видовете въоръжени сили

ГВАРДЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР, В.Ф. 54800 – СОФИЯ

1. Оркестрант ІІІ група 1 Средно / Висше музикално образование Инструмент „Тромпет“

2. Оркестрант ІІІ група 1 Средно / Висше музикално образование Инструмент „Ударни“

3. Оркестрант ІІІ група 1 Средно / Висше музикално образование Инструмент „Туба“

4. Оркестрант ІІІ група 1 Средно / Висше музикално образование Инструмент „Кларинет“ или „Саксофон“

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ, В.Ф. 28610 – СОФИЯ

Оркестрант ІІІ група 1 Средно музикално образование Инструмент - „Тромпет“ или „Ударни инструменти“

Оркестрант ІІІ група 2 Средно музикално образование Инструмент - „Кларинет“ или „Саксофон“

ВОЕНЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34750 – КАРЛОВО

Оркестрант ІІІ група 1 Средно музикално образование Инструмент - „Тромпет“

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, В.Ф. 52290 – ВАРНА

Оркестрант ІІІ група 1 Средно музикално образование Инструмент - „Туба“

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

2. Да не са по-възрастни от 33 (50) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 33 (50) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 50 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

5. Да нямат друго гражданство;

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 31.07.2019 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация: Военно окръжие – Сливен, гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 466 58 31, Фейсбук страница: Военно Окръжие Сливен

Телефони за връзка с Офисите за военен отчет в общини:

• Сливен – 088 622 14 51

• Нова Загора и Твърдица – 088 620 77 84

• Котел – 088 588 11 73