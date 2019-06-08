Слънчева събота с температури до 34 градуса, в следобедните часове на места, главно в североизточните райони, ще превали и прегърми

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 20

Предимно слънчево време ни очаква в събота. В следобедните часове отново ще се развие купеста облачност и на места, главно в североизточните райони, ще превали и прегърми.

Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, малко по-ниски по морския бряг, в София около 30°, съобщават от НИМХ.

През нощта срещу неделя по-значителни валежи с гръмотевици ще има в Централна България. Ще превали и на места в Източна България.

Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и топло. Минималната температура ще е 18°, а максималната 32°.