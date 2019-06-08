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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ТИР разсипа на пътя електроуреди след като се удари в лек автомобил

08 юни 2019 09:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 14
Катастрофа

Вчера на магистрала "Тракия" е станала тежка катастрофа между товарен и лек автомобил. Инцидентът е станал в посока София. На пътното платно са изпаднали електроуреди от камиона, съобщиха от ОДМВР - София.

Движението временно се е осъществявало само в аварийната лента в района. При инцидента няма пострадали хора.

Служители на ОДМВР - София са посетили мястото и регулирали движението в участъка, уточнява Дарик.

Снимка: pixabay.com

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