ТИР разсипа на пътя електроуреди след като се удари в лек автомобил

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 14

Вчера на магистрала "Тракия" е станала тежка катастрофа между товарен и лек автомобил. Инцидентът е станал в посока София. На пътното платно са изпаднали електроуреди от камиона, съобщиха от ОДМВР - София.

Движението временно се е осъществявало само в аварийната лента в района. При инцидента няма пострадали хора.

Служители на ОДМВР - София са посетили мястото и регулирали движението в участъка, уточнява Дарик.