Кандидат-студентите по БЕЛ в СУ пишат върху мисъл на Албер Камю

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 9

Върху мисълта на Албер Камю „Човекът е единственото създание, което отказва да бъде, каквото е” ще трябва да разсъждават кандидат-студентите, които полагат изпит по БЕЛ в СУ „Св. Климент Охридски”.

1423-ма студенти се явиха на изпита. Темата и вариантът на теста бяха изтеглени от зрелостници.