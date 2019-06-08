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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кандидат-студентите по БЕЛ в СУ пишат върху мисъл на Албер Камю

08 юни 2019 10:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 9
Студенти

Върху мисълта на Албер Камю „Човекът е единственото създание, което отказва да бъде, каквото е” ще трябва да разсъждават кандидат-студентите, които полагат изпит по БЕЛ в СУ „Св. Климент Охридски”.

1423-ма студенти се явиха на изпита. Темата и вариантът на теста бяха изтеглени от зрелостници.

Източник и снимка: БГНЕС

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