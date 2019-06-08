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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 10.06-16.06.2019 г.

08 юни 2019 14:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 12
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 10 до 16 юни 2019 г.?

 

Свинска плешка без кост – 6,95 лв. за кг.

Кайсии клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Млечен чесън клас 1 – 4,99 лв. за кг.

Зелен лук клас 1 – 0,49 лв. за 1 връзка

Салата Айсберг клас 1 – 1,29 лв. за 1 брой

Зелени чушки клас 1 – 2,49 лв. за кг.

Кокосов орех клас 1 – 1,29 лв. за 1 брой

Пъпеш „Галия“ клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Лимета клас 1 – 0,39 лв. за брой

Натурален 100% портокалов сок – 3,19 лв. за 1 литър

Кашкавал от краве мляко – 10,27 лв. за кг.

Нарязан хляб Добруджа – 0,64 лв. за 500 грама

Златно добруджанско олио – 1,64 лв. за 1 литър

 

За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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