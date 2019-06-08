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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 10.06-16.06.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 10 до 16 юни 2019 г.?
Свинска плешка без кост – 6,95 лв. за кг.
Кайсии клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Млечен чесън клас 1 – 4,99 лв. за кг.
Зелен лук клас 1 – 0,49 лв. за 1 връзка
Салата Айсберг клас 1 – 1,29 лв. за 1 брой
Зелени чушки клас 1 – 2,49 лв. за кг.
Кокосов орех клас 1 – 1,29 лв. за 1 брой
Пъпеш „Галия“ клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Лимета клас 1 – 0,39 лв. за брой
Натурален 100% портокалов сок – 3,19 лв. за 1 литър
Кашкавал от краве мляко – 10,27 лв. за кг.
Нарязан хляб Добруджа – 0,64 лв. за 500 грама
Златно добруджанско олио – 1,64 лв. за 1 литър
За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков