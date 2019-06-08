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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двама загинаха днес при катастрофа край Сливен

08 юни 2019 19:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 17
Полиция Сливен

Днес автомобил катастрофира на пътя към местността Абланово. За това сигнализираха слушатели на Радио 999. От ОД на МВР – Сливен потвърдиха за инцидента, като допълниха, че колата е самокатастрофирала. На този етап се правят огледи и повече информация не е ясна.

Очаква се по-късно подробности да бъдат оповестени от пресцентъра на сливенската полиция.

Снимка: Станимир Петков

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