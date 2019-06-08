Двама загинаха днес при катастрофа край Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 17

Днес автомобил катастрофира на пътя към местността Абланово. За това сигнализираха слушатели на Радио 999. От ОД на МВР – Сливен потвърдиха за инцидента, като допълниха, че колата е самокатастрофирала. На този етап се правят огледи и повече информация не е ясна.

Очаква се по-късно подробности да бъдат оповестени от пресцентъра на сливенската полиция.