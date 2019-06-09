Тази сутрин регистрираха земетресение в района на Гърмен

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Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, близо до Гърмен, съобщи БГНЕС.

Земният трус е усетен в 5:26 ч. тази сутрин с епицентър на 23 км северно от Гърмен, на 60 км югоизточно от Благоевград и на 106 км южно от София, с дълбочина 10 км. Няма данни за материални щети.