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Тази сутрин регистрираха земетресение в района на Гърмен

09 юни 2019 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 23
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, близо до Гърмен, съобщи БГНЕС.

Земният трус е усетен в 5:26 ч. тази сутрин с епицентър на 23 км северно от Гърмен, на 60 км югоизточно от Благоевград и на 106 км южно от София, с дълбочина 10 км. Няма данни за материални щети.

Снимка: pixabay.com

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