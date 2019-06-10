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РИМ - Сливен спечели проект „Музеят – място за учудване, въображение и любопитство (изработване помагала за детска публика)”

10 юни 2019 07:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 32 минути, брой четения: 15

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен спечели проект „Музеят – място за учудване, въображение и любопитство (изработване помагала за детска публика)”. Проектът е финансиран от МК по тема: по Тема № 2 „Музеят като образователна среда“ и ще се осъществи в продължение на 6 месеца.

 

 

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