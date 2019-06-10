Сливенският симфоничен оркестър ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт в четвъртък

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Произведения от Едвард Григ, Сергей Прокофиев и Александър Текелиев ще изпълни Сливенският симфоничен оркестър в четвъртък.

Концертът ще се състои в зала „Сливен“ от 19 часа. Гост-диригент ще бъде Инна Диловска, а солист Ангел Николов – пиано.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ и каса №2 на Военен клуб – Сливен.

За повече информация – тел. 0879 261 483