Заловиха много пиян шофьор в Сливен

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Водач с алкохол 2,24 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 8 юни, в 23,10 часа, на бул.“Цар Симеон“, е извършена проверка на 33-годишния Й.П. от котленското село Орлово, водач на лек автомобил „Фиат Пунто“. Проверката за употреба на алкохол е показала положителна проба 2,24 промила. По случая е образувано бързо производство.