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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха много пиян шофьор в Сливен

10 юни 2019 10:55, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 50
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Водач с алкохол 2,24 промила е установен от полицейски служители в град Сливен. На 8 юни, в 23,10 часа, на бул.“Цар Симеон“, е извършена проверка на 33-годишния Й.П. от котленското село Орлово, водач на лек автомобил „Фиат Пунто“. Проверката за употреба на алкохол е показала положителна проба 2,24 промила. По случая е образувано бързо производство.

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