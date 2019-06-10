Откраднаха 3700 лева и документи от автомобил в село Калояново

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

На 8 юни, около 09,30 часа, 67-годишен мъж се е явил в РУ-Сливен и е заявил, че му е открадната парична сума в размер на около 3700 лева и други лични документи. Парите и вещите са оставени от заявителя в личния му лек автомобил, паркиран пред дома му в село Калояново. По случая е образувано досъдебно производство.