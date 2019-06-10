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Сливен. Новини от източника. Последни новини

30-годишна жена е приета за лечение в МБАЛ-Сливен, а приятелят и е задържан

10 юни 2019 11:10, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 34
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На 9 юни е задържан мъж на 34 години за изясняване на обстоятелствата, при които е причинил нараняване на 30-годишна жена. Тя е настанена за лечение в МБАЛ-Сливен без опасност за живота. Двамата са от град Сливен и са били в близки отношения.

По случая в РУ-Сливен е образувано досъдебно производство.

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