Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

10 юни 2019 11:20, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 45 минути, брой четения: 23
....................................

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10. 06. 2019 г. (понеделник) до 13. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. „Даме Груев“ – района между блок №1 и блок №10.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 