Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 45 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 23

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10. 06. 2019 г. (понеделник) до 13. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. „Даме Груев“ – района между блок №1 и блок №10.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.