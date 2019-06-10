Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливенският симфоничен оркестър ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт в четвъртък
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 15
Произведения от Едвард Григ, Сергей Прокофиев и Александър Текелиев ще изпълни Сливенският симфоничен оркестър в четвъртък.
Концертът ще се състои в зала „Сливен“ от 19 часа. Гост-диригент ще бъде Инна Диловска, а солист Ангел Николов – пиано.
Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Сливен“ и каса №2 на Военен клуб – Сливен.
За повече информация – тел. 0879 261 483