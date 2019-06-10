На 28 юни в Драматичен театър “Стефан Киров” Сливен гледайте комедията “Арсеник и стари дантели”

Наблюдател.БГ преди 25 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 19

Само на 28 юни /петък/ от 19 часа в Драматичен театър “Стефан Киров” Сливен

гостува театър “Българска армия” София с комедията “Арсеник и стари дантели”.

Автор: Джоузеф Кесълринг

Постановка:Борислав Чакринов

Сценография и костюми: Нина Пашова

Превод: Здравко Митков

Участват: Гергана Данданова, Радосвета Василева, Веселин Ранков, Асен Кобиларов, Тигран Торосян, Иван Налбантов, Елена Иванова, Милен Миланов, Мирослав Пашов, Александър Дойнов, Луизабел Николова, Симеон Дамянов, Йордан Алексиев и Калин Иванов.