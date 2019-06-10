В ЦПС-Сливен военна клетва ще положат 22 новоназначени войници

Наблюдател.БГ преди 11 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 17

На 13.06.2019 година от 11.00 часа на плаца на Център за подготовка на специалисти, на адрес бул. „Бургаско шосе” № 12, ще се проведе тържествен ритуал по полагане на военна клетва.

„Заклех се!” ще произнесат 22 новоназначени войници, които са поредното ново попълнение в Център за подготовка на специалисти. На събитието ще присъстват техни роднини и близки.