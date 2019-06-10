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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В ЦПС-Сливен военна клетва ще положат 22 новоназначени войници

10 юни 2019 16:33, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 11 минути, брой четения: 17
В ЦПС-Сливен военна клетва ще положат 22 новоназначени войници

На 13.06.2019 година от 11.00 часа на плаца на Център за подготовка на специалисти, на адрес бул. „Бургаско шосе” № 12, ще се проведе тържествен ритуал по полагане на военна клетва.

 

„Заклех се!” ще произнесат 22 новоназначени войници, които са поредното ново попълнение в Център за подготовка на специалисти. На събитието ще присъстват техни роднини и близки.

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