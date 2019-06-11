Аварийно прекъсване на водоподаването в част от Сливен

Наблюдател.БГ преди 14 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.06.2019г. е прекъснато водоподаването в эападната част от кв. "Клуцохор" - от 09.00 до 13.00часа

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.