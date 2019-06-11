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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха шофьор без книжка, блъснал възрастна жена и опитал след това да се укрие

11 юни 2019 10:14, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 46 минути, брой четения: 47
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32-годишен мъж е задържан от служители на участък „Надежда“, след като се е укрил след причиняване на пътно произшествие. На 7 юни, в 20,21часа, на улица в квартал „Надежда“ 32-годишният П.П., като водач на товарен автомобил „Опел Мовано“, е блъснал 60-годишна жена. Пострадалата е прегледана в ЦСМП-Сливен и е освободена за домашно лечение. Водачът е установен и задържан. В хода на разследването се установява, че П.П. е с отнето свидетелство за управление на МПС за административно нарушение и управлява в период на лишаване.

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