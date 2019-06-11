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Неправоспособен водач на пътя шофира с фалшиви регистрационни табели

11 юни 2019 10:16, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 43 минути, брой четения: 38
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Полицейски екипи на РУ-Нова Загора са установили управление на МПС с поставени регистрационни табели, издадени за друго превозно средство, и неправоспособен водач, който управлява след наложено административно наказание за същото нарушение. По случаите в РУ-Нова Загора са образувани бързи производства.

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