Неправоспособен водач на пътя шофира с фалшиви регистрационни табели

Наблюдател.БГ преди 43 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 38

Полицейски екипи на РУ-Нова Загора са установили управление на МПС с поставени регистрационни табели, издадени за друго превозно средство, и неправоспособен водач, който управлява след наложено административно наказание за същото нарушение. По случаите в РУ-Нова Загора са образувани бързи производства.